Que Negócio é Esse: conheça novo complexo gastronômico no entorno da Redenção

O empreendedorismo acompanha Tiago Leite há 28 anos. À frente do Grupo Leiteria, que reúne as marcas Leiteria, Madre, Buteco do Leite, Ferro Xiseria, Ferradura Pizzaria e Leiteria Churrascada, o empreendedor transformou recentemente uma das operações mais tradicionais do grupo em um complexo gastronômico. Inaugurado em outubro, oocupa o endereço da avenida Venâncio Aires, nº 946, no bairro Farroupilha, e reúne diferentes propostas culinárias em um único ambiente.