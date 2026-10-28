O empreendedorismo acompanha Tiago Leite há 28 anos. À frente do Grupo Leiteria, que reúne as marcas Leiteria, Madre, Buteco do Leite, Ferro Xiseria, Ferradura Pizzaria e Leiteria Churrascada, o empreendedor transformou recentemente uma das operações mais tradicionais do grupo em um complexo gastronômico. Inaugurado em outubro, o Espaço Leiteria ocupa o endereço da avenida Venâncio Aires, nº 946, no bairro Farroupilha, e reúne diferentes propostas culinárias em um único ambiente. Confira a matéria completa.
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Que Negócio é Esse: conheça novo complexo gastronômico no entorno da Redenção
Tiago Leite, à frente do Grupo Leiteria aposta na integração de operações no Espaço Leiteria
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