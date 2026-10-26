Pitch Stop #04 | Responda rápido: qual é o maior perrengue nas redes do seu negócio?

No quadro Stop Empreendedor do episódio #04 do Pitch Stop, a conversa é bem-humorada e direta sobre as dores reais de quem acumula as funções de empresário e criador de conteúdo.
Isadora Jacoby abriu o jogo com Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa) e Álvaro Porepp (@casadepelotas) sobre o lado B de manter o perfil do negócio sempre ativo.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
Isadora Jacoby abriu o jogo com Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa) e Álvaro Porepp (@casadepelotas) sobre o lado B de manter o perfil do negócio sempre ativo.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.