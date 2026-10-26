Pitch Stop

Pitch Stop #04 | O choque de realidade e os desafios de gerenciar o pós-viral

Confira destaques do quarto episódio do Pitch Stop
Isadora Jacoby recebeu Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa) e Álvaro Porepp (@casadepelotas) para um papo sincero sobre a realidade dos bastidores de quem estoura nas redes sociais.

Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!

Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
Isadora Jacoby recebeu Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa) e Álvaro Porepp (@casadepelotas) para um papo sincero sobre a realidade dos bastidores de quem estoura nas redes sociais.

Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!

Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.