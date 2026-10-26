Pitch Stop #04 | O choque de realidade e os desafios de gerenciar o pós-viral

Isadora Jacoby recebeu Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa) e Álvaro Porepp (@casadepelotas) para um papo sincero sobre a realidade dos bastidores de quem estoura nas redes sociais.
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Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.