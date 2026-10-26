26 Outubro 2026

Pitch Stop

Empreendedorismo do futuro e comunidade | Pitch Stop #05 com Tecnopuc e NoHarm

Confira o quinto episódio do videocast do GeraçãoE

Nesta parada, gravada no clima do Tecnopuc Experience, o assunto é o impacto das comunidades de inovação, o uso de inteligência artificial voltado ao propósito social e os bastidores de quem empreende com tecnologia: afinal, como unir IA de ponta, eficiência operacional e engajamento humano para transformar a saúde pública e o ecossistema de negócios? Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Daniela Carrion (@daniela_carrion), coordenadora de relacionamento do Tecnopuc, e Henrique Dias (@hdpsantos), CEO e cientista de dados na NoHarm.



O que rolou neste episódio:



• Comunidade que gera valor e conexões ativas: Como o Tecnopuc Experience abre as portas de um dos maiores parques tecnológicos para conectar centenas de empresas, promover colaboração e ir muito além de eventos superficiais.



• IA com propósito na saúde pública: A trajetória da NoHarm, startup sem fins lucrativos que desenvolve inteligência artificial gratuita para o SUS, economizando recursos em mais de 250 hospitais e impactando milhões de atendimentos com foco no cuidado humano.



• Cultura organizacional, pessoas e o futuro da inovação: O desafio de cultivar cultura presencial, a importância de ter times abertos a mudanças de processos com IA e a ascensão do novo perfil empreendedor focado em resolver problemas reais e investir em deeptechs.



• Stop Empreendedor: Uma disputa leve e divertida no clássico jogo de palavras, jogada no estúdio e no movimento do evento, revelando o valor do café nas conexões, perrengues para inovar e lições de quem vive a rotina do ecossistema.



Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby

Produção: Sarah Oliveira