Que Negócio é Esse: conheça pizzaria de Guaíba que atrai visitantes do RS e Uruguai

A história da

começa em casa, na reunião entre familiares e amigos. À frente do negócio estão Ana Lúcia e Thiago Maciel,

. Há pouco mais de um mês, a Nonno Eugênio Pizzaria, localizada no Centro de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, completou um ano de funcionamento presencial. Apesar da operação mais recente, os dois empreendedores