A história da Nonno Eugênio começa em casa, na reunião entre familiares e amigos. À frente do negócio estão Ana Lúcia e Thiago Maciel, mãe e filho que, juntos, fizeram uma mudança de carreira para apostar em uma paixão: as pizzas. Há pouco mais de um mês, a Nonno Eugênio Pizzaria, localizada no Centro de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, completou um ano de funcionamento presencial. Apesar da operação mais recente, os dois empreendedores trabalham com o delivery da marca desde fevereiro de 2022. Leia a matéria completa.
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Que Negócio é Esse: conheça pizzaria de Guaíba que atrai visitantes do RS e Uruguai
O cardápio da Nonno Eugênio reúne cerca de 30 sabores, entre opções doces e salgadas, com destaque para criações autorais
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