14 Outubro 2026

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Pitch Stop #03 | Empreender é alucinante

Confira o terceiro episódio do Pitch Stop

No nosso quadro Stop Empreendedor, a prancheta entrou em ação e os nossos convidados tiveram que mandar respostas rápidas sob a pressão do relógio!



Isadora Jacoby colocou Mateus Dreher (@drehershop) e André Passow (@magiancacao) para jogar e a conversa rendeu risadas e tiradas incríveis. Quem será que levou a melhor nessa rodada?



???? Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.