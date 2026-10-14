Pitch Stop #03 | Empreender é alucinante

No nosso quadro Stop Empreendedor, a prancheta entrou em ação e os nossos convidados tiveram que mandar respostas rápidas sob a pressão do relógio!
Isadora Jacoby colocou Mateus Dreher (@drehershop) e André Passow (@magiancacao) para jogar e a conversa rendeu risadas e tiradas incríveis. Quem será que levou a melhor nessa rodada?
???? Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
Isadora Jacoby colocou Mateus Dreher (@drehershop) e André Passow (@magiancacao) para jogar e a conversa rendeu risadas e tiradas incríveis. Quem será que levou a melhor nessa rodada?
???? Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.