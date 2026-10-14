14 Outubro 2026

Pitch Stop

Pitch Stop #04 | Quando vale entrar na trend?

Confira o quarto episódio do videocast Pitch Stop

como usar a internet a favor da sua marca sem perder a essência nem virar refém do algoritmo? Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa), à frente da Uai Why, e Álvaro Porepp (@casadepelotas), fundador da Casa de Pelotas.



Nesta parada, o assunto é a criação de conteúdo autoral, a busca por autenticidade nas redes sociais e os bastidores de quem comanda o próprio negócio: afinal,Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Clau Ferreira da Silva (@uaiwhy.poa), à frente da Uai Why, e Álvaro Porepp (@casadepelotas), fundador da Casa de Pelotas. O que rolou neste episódio:



• A coragem de botar a cara na marca: Como o desgaste no mercado de trabalho e a tradição familiar se transformaram em cafeterias e docerias de sucesso em Porto Alegre, conectando a imagem do empreendedor ao valor do negócio.



• Pós-viral e o choque da realidade: O perigo de estourar nas redes sociais sem estar preparado, a gestão de estoque sob alta demanda e como transformar críticas e conversas na DM em evolução contínua.



• Métricas de vaidade x conexão real: Por que o alcance de seguidores pode ser vazio se não gerar conversas reais no balcão e no dia a dia do cliente.



• Stop Empreendedor: Uma disputa leve e divertida no clássico jogo de palavras, revelando perrengues reais, inspirações, gambiarras da rotina e o desafio de aparecer em frente às câmeras.



Faça essa parada com a gente! Deixe seu like, inscreva-se no canal do Jornal do Comércio e acompanhe o GeraçãoE nas redes sociais para não perder os nossos encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.



Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby

Produção: Sarah Oliveira • A coragem de botar a cara na marca: Como o desgaste no mercado de trabalho e a tradição familiar se transformaram em cafeterias e docerias de sucesso em Porto Alegre, conectando a imagem do empreendedor ao valor do negócio.• Pós-viral e o choque da realidade: O perigo de estourar nas redes sociais sem estar preparado, a gestão de estoque sob alta demanda e como transformar críticas e conversas na DM em evolução contínua.• Métricas de vaidade x conexão real: Por que o alcance de seguidores pode ser vazio se não gerar conversas reais no balcão e no dia a dia do cliente.• Stop Empreendedor: Uma disputa leve e divertida no clássico jogo de palavras, revelando perrengues reais, inspirações, gambiarras da rotina e o desafio de aparecer em frente às câmeras.Faça essa parada com a gente! Deixe seu like, inscreva-se no canal do Jornal do Comércio e acompanhe o GeraçãoE nas redes sociais para não perder os nossos encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.Ficha técnicaApresentação: Isadora JacobyProdução: Sarah Oliveira