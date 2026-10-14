Que Negócio é Esse: conheça clássico restaurante que opera há 30 anos no Centro

Tem negócios que fazem parte da história de um lugar. Estabelecimentos que se instalaram em um endereço e permanecem por tanto tempo que presenciaram e vivenciaram as mudanças para além da rotina da operação. Esse é o caso do Dei Fratelli, localizado na esquina das ruas Siqueira Campos e Caldas Júnior, no Centro Histórico de Porto Alegre. Há 30 anos, o restaurante de buffet livre é comandado pelo casal de empreendedores Marli e Jandir Anselmini e por mais dois irmãos de Jandir, e passou a fazer parte da história da região.