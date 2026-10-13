13 Outubro 2026

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Direto do túnel do tempo: negócio coleciona brinquedos e antiguidades em Porto Alegre

Negócio de antiguidades revive nostalgia da infância

No Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a equipe do GeraçãoE visitou a Casa do Cacaredo (@casadocacaredo) para reencontrar alguns dos brinquedos mais famosos de todos os tempos, aqueles que fizeram parte da infância de muita gente e que, só de olhar, despertam uma onda de nostalgia. visitou apara reencontrar alguns dos brinquedos mais famosos de todos os tempos, aqueles que fizeram parte da infância de muita gente e que, só de olhar, despertam uma onda de nostalgia.