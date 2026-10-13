13 Outubro 2026

Vídeos

Como clássico bar de Porto Alegre dobrou seu faturamento

O Nosso Bar, na avenida Bento Gonçalves, aposta no xis à parmegiana

O Nosso Bar, localizado na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, dobrou seu faturamento após investir em estratégias de marketing digital. O xis à parmegiana, que custa R$ 82,90, destaca-se como um prato que, além de viralizar nas redes sociais, trouxe uma grande quantidade de clientes curiosos.