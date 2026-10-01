Pitch Stop #03 | O mito do "romantismo" nos negócios

No episódio #03 do Pitch Stop, Mateus Dreher lembrou do dia em que ouviu de um alfaiate veterano que seu projeto era "muito romântico" e não pagaria as contas. Em vez de desistir, ele usou esse provocação para estruturar a linha de workwear da Dreher!
Isadora Jacoby recebeu Mateus Dreher e André Passow (Magian Cacao) para um papo realista sobre os desafios de produzir com cuidado e propósito no Brasil.
?? Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
???? Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
#JCast #PitchStop #GeraçãoE #Empreendedorismo #JornalDoComercio #Negocios #Workwear #ModaAutoral
Isadora Jacoby recebeu Mateus Dreher e André Passow (Magian Cacao) para um papo realista sobre os desafios de produzir com cuidado e propósito no Brasil.
?? Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
???? Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
#JCast #PitchStop #GeraçãoE #Empreendedorismo #JornalDoComercio #Negocios #Workwear #ModaAutoral