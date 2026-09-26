26 Setembro 2026

Pitch Stop

Pitch Stop #02 | Maratona e empreendedorismo: qual é o paralelo?

Durante o processo de rebranding do Sofia Karaokê, a Fernanda Berté refletiu sobre como encarar momentos desgastantes nos negócios. Assim como fazer treinos exaustivos de 30 km é o único caminho para completar uma maratona de 42 km, no empreendedorismo o cansaço é passageiro quando você tem clareza do seu objetivo[1].



Neste segundo episódio do Pitch Stop, a Isadora Jacoby recebeu a Fernanda Berté (Brita Bar e Sofia Karaokê) e o Luis Felipe Ogro (Ogro Bicicletas e Salve Corre) para um papo inspirador sobre resiliência, descanso e visão de longo prazo no ecossistema de negócios.



Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify.