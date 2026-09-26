26 Setembro 2026

Pitch Stop

Pitch Stop #03 | Por que não escalar o seu negócio?

Matheus Dreher, à frente da Dreher Workwear, e André Passow, fundador da Magian Cacao, foram os convidados do episódio

Nesta parada, o assunto é a desaceleração consciente e o valor do cuidado artesanal: afinal, por que todo negócio precisa buscar a escala industrial a qualquer custo? Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Matheus Dreher, à frente da Dreher Workwear, e André Passow, fundador da Magian Cacao.



O que rolou neste episódio:



• A filosofia do "não escalar": Como a busca por maquinários antigos, a preservação do tempo de produção e a escolha por insumos de alta qualidade mantêm a essência autoral dos negócios sem ceder à pressão por volume.



• Romantismo x Realidade: Os desafios invisíveis dos bastidores de quem produz manualmente, lidando com a sobrecarga de funções, prazos de entrega e o ceticismo de quem duvida que o trabalho artesanal pode gerar renda.



• Sucesso além dos números: A escolha deliberada por conciliar o crescimento da marca com a qualidade de vida, a rotina em família e a liberdade de viver perto do que se ama.



• Stop Empreendedor: Uma disputa acirrada e divertida no jogo clássico de palavras, revelando perrengues reais e respostas rápidas sobre a rotina de ter o próprio negócio.



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Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby

Produção: Sarah Oliveira