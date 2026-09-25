O que tu estavas fazendo aos 18 anos? Daniel Machado, de Capela de Santana, município com pouco mais de 11 mil habitantes, decidiu vencer a vergonha e transformar a paixão por cookies em negócio. À frente da Dankie Cookie (@dankie.cookie), o jovem desbrava cidades da Região Metropolitana para vender suas fornadas diárias. O empreendedorismo, porém, não é novidade para ele: desde cedo, Daniel encontrou nos negócios uma forma de construir o próprio caminho. Leia a matéria completa.
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Como é a rotina de um jovem de 18 anos que transformou cookies em negócio
Daniel Machado, à frente da Dankie Cookie, vende no mínimo 80 cookies por dia e já soma quase 25 mil seguidores nas redes sociais
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