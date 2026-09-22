Reforçando o posicionamento dentro do segmento, a rede Panvel está entre as marcas gaúchas já consagradas que optaram pelo investimento no desenvolvimento de cosméticos. Com mais de 50 % das vendas de produtos de maquiagem decorrentes da linha própria, o grupo investe em um rebranding, com novas fórmulas e identidade visual, para posicionar a antiga Panvel Make Up como Panvel 24&7. Leia a matéria completa.
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Panvel acelera investimento em cosméticos com nova linha de maquiagens
A rede tem 50 % das vendas de produtos de maquiagens decorrentes da linha própria
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