17 Setembro 2026

Empreender é uma maratona? | Pitch Stop #02 com Brita Bar e Salve Corre

Segunda bate-papo do Pitch Stop, o videocast de empreendedorismo do GeraçãoE!



Neste episódio, a conversa não fica parada: discutimos como o esporte e a rotina de atleta podem inspirar e dar fôlego na hora de gerenciar um negócio. Isadora Jacoby recebe Fernanda Berté, empreendedora à frente do Brita Bar e do Sofia Karaokê (e maratonista), e Luis Felipe Ogro, fundador da Ogro Bicicletas e gestor do Salve Corre.



O que rolou neste episódio:



Visão de longo prazo: O paralelo entre os treinos desgastantes para uma maratona e a construção de uma empresa, que exigem resiliência, consistência e olhar no futuro.



Filtrar feedbacks x Identidade da marca: A maturidade necessária para ouvir a opinião dos clientes sem perder os princípios da empresa (e saber o momento certo de dizer "não").



O corre invisível dos bastidores: A logística e as negociações complexas por trás de reunir centenas de pessoas no Salve Corre, além da busca constante por inovação de experiência nos bares Brita e Sofia.



Stop Empreendedor: Uma rodada super animada (e competitiva) do jogo clássico adaptado para o mundo dos negócios, testando a rapidez de raciocínio sob a pressão das categorias temáticas.



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Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby

Produção: Sarah Oliveira