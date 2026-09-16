Atuando em 400 comunidades espalhadas por 16 estados do Brasil, o G10 Favelas, hub de inovação e impacto social criado em 2019 na favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, já impactou cerca de 17 milhões de pessoas através de projetos de diferentes frentes. Leia a matéria completa.
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"O Vale do Silício das Favelas": hub de SP impacta negócios periféricos espalhados pelo Brasil
Gilson Rodrigues é o empreendedor à frente do G10 Favelas
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