Pitch Stop #02 | Maratona e empreendedorismo: qual é o paralelo?

Neste segundo episódio do Pitch Stop, a Isadora Jacoby recebeu a Fernanda Berté (Brita Bar e Sofia Karaokê) e o Luis Felipe Ogro (Ogro Bicicletas e Salve Corre) para um papo inspirador sobre resiliência, descanso e visão de longo prazo no ecossistema de negócios.
- Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
- Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
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