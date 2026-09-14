Seguros para empreendedores periféricos é tema de feira

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No último sábado (12), Paraisópolis, maior favela de São Paulo, localizada na Zona Sul da cidade, recebeu a. Promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em parceria com o G10 Favelas, hub de inovação e impacto social, o evento reuniu moradores da comunidade e representantes de seguradoras com o