No último sábado (12), Paraisópolis, maior favela de São Paulo, localizada na Zona Sul da cidade, recebeu a Feira Seguro Para Todos os Bolsos. Promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em parceria com o G10 Favelas, hub de inovação e impacto social, o evento reuniu moradores da comunidade e representantes de seguradoras com o objetivo de ampliar o acesso à informação e conscientizar sobre a importância do seguro para populações de menor renda. Leia a matéria completa.
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Seguros para empreendedores periféricos é tema de feira
O GeraçãoE acompanhou a Feira Seguro Para Todos os Bolsos, em São Paulo
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