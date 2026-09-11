11 Setembro 2026

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Com bagel e pastrami, negócio abre no Moinhos de Vento inspirado nas delicatessens

A Noah's Deli, inspirada nas tradicionais delicatessens, abre suas portas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Comandada pela chef Eduarda Canozzi, a deli oferece pratos artesanais como pastrami e bagel, além de um ambiente afetivo. O nome do estabelecimento homenageia o falecido pet da empreendedora, Noah, e reflete a proposta de um espaço acolhedor. O cardápio inclui sanduíches de pastrami, bagel de salmão e um Salad Bar, visando diversificar as opções para o público no horário de almoço

A Noah's Deli, inspirada nas tradicionais delicatessens, abre suas portas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Comandada pela chef Eduarda Canozzi, a deli oferece pratos artesanais como pastrami e bagel, além de um ambiente afetivo. O nome do estabelecimento homenageia o falecido pet da empreendedora, Noah, e reflete a proposta de um espaço acolhedor. O cardápio inclui sanduíches de pastrami, bagel de salmão e um Salad Bar, visando diversificar as opções para o público no horário de almoço.