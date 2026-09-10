Como você seria nos anos 1980? Impossível não ter passado por uma foto criada por IA de pessoas com cabelos volumosos e jaquetas corta-vento coloridas. Mas a trend vai muito além da brincadeira! Ela mostra uma tendência de moda que tem movimentado negócios como a Cós, que produz corta-ventos a partir de tecido reutilizado.
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Viralizou: trend dos anos 1980
Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por fotos de IA recriando looks da década de 1980
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