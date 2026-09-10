10 Setembro 2026

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Viralizou: trend dos anos 1980

Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por fotos de IA recriando looks da década de 1980

Como você seria nos anos 1980? Impossível não ter passado por uma foto criada por IA de pessoas com cabelos volumosos e jaquetas corta-vento coloridas. Mas a trend vai muito além da brincadeira! Ela mostra uma tendência de moda que tem movimentado negócios como a Cós, que produz corta-ventos a partir de tecido reutilizado.