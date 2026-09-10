Pitch Stop #01 | O perrengue real de abrir uma cafeteria

No quadro Além do Pitch, o Gert Schinke (Baden Torrefação) e a Isadora Jacoby desmistificaram a ideia romântica da gastronomia. Entre boletos diários, contas e até o "misterioso sumiço de garfos e facas" do estoque, a vida real de quem empreende exige muito pé no chão!
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- Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
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