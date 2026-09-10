Pitch Stop #01 | Concorrência ou Comunidade: qual é a sua visão no empreendedorismo?

A Isadora Jacoby recebeu a Letícia Souza, do Rocambolo Atelier de Doces, e o Gert Schinke, da Baden Torrefação, para abrir o jogo sobre como criar conexões e fortalecer o ecossistema de negócios no Rio Grande do Sul. Fomos muito Além do Pitch para mostrar os bastidores e ainda rolou uma disputa no nosso quadro Stop Empreendedor!
- Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify.
- Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
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