Conheça a nova geração da agricultura familiar

Continuidade no campo: vem com a Vero e com o GeraçãoE descobrir que negócios são esses
A tradição familiar das agroindústrias atravessa décadas e gerações. No Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expointer, são muitas as histórias que têm na passagem de bastão a garantia da continuidade de um legado. A Vero e o GeraçãoE te levam para conhecer quem são os jovens que estão construindo a renovação do trabalho no campo.
#ConteúdoPatrocinado #Vero #GE #QueNegócioÉEsse #Expointer
A tradição familiar das agroindústrias atravessa décadas e gerações. No Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expointer, são muitas as histórias que têm na passagem de bastão a garantia da continuidade de um legado. A Vero e o GeraçãoE te levam para conhecer quem são os jovens que estão construindo a renovação do trabalho no campo.
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