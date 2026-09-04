04 Setembro 2026

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Conheça a nova geração da agricultura familiar

A renovação das tradições familiares está presente na Expointer

Continuidade no campo: vem com a Vero e com o GeraçãoE descobrir que negócios são esses



A tradição familiar das agroindústrias atravessa décadas e gerações. No Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expointer, são muitas as histórias que têm na passagem de bastão a garantia da continuidade de um legado. A Vero e o GeraçãoE te levam para conhecer quem são os jovens que estão construindo a renovação do trabalho no campo.



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