Reflexões sobre a Expointer, com Marcos Paulo Friedrich, presidente da Vero

A parceria entre a Vero e a Expointer é longeva e rende muitos frutos. Em 2026, não foi diferente! A 49ª edição da feira foi marcada pelo recorde de expositores e lojas com a maquininha da Vero no balcão. Marcos Paulo Friedrich, presidente da Vero, faz um balanço positivo da feira, destacando o compromisso e parceria da Vero com os empreendedores — do Pavilhão da Agricultura Familiar às lojas espalhadas pelo Parque de Exposições Brasil.