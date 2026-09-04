Júlia Fernandes Repórter

04 Setembro 2026

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VIRALIZOU: direto da 49º Expointer

O GeraçãoE deu um rolê pela feira para descobrir o que está viralizando

Além dos animais, provas e muito churrasco, a Expointer é palco para muita criatividade. O GeraçãoE deu um rolê pela feira para descobrir o que está viralizando. De açaí na lata à cupcuca, os empreendedores e empreendedoras capricharam na inovação na 49ª Expointer. Leia mais em: https://tinyurl.com/4nse6smn