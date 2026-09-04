O Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer reúne empreendedores e empreendedoras de todo Estado. E o GE propôs um desafio: quem encontra os principais produtos mais rápido? Salame, queijo, doce de leite, cuca: não importa o tempo, quem ganha somos nós, consumidores, apreciando produtos tão bons e de tanta qualidade.
Vídeos
Quanto tempo leva para achar um produto no Pavilhão da Agricultura Familiar
Uma competição saudável para encontrar os produtos em um dos espaços mais procurados da Expointer
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login