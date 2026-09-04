04 Setembro 2026

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Quanto tempo leva para achar um produto no Pavilhão da Agricultura Familiar

Uma competição saudável para encontrar os produtos em um dos espaços mais procurados da Expointer

O Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer reúne empreendedores e empreendedoras de todo Estado. E o GE propôs um desafio: quem encontra os principais produtos mais rápido? Salame, queijo, doce de leite, cuca: não importa o tempo, quem ganha somos nós, consumidores, apreciando produtos tão bons e de tanta qualidade.