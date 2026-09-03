Saiba onde comer um bom churrasco na Expointer

Churrasco é praticamente sinônimo de Expointer
A Vero e o GeraçãoE te levam para um rolê pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para descobrir algumas das opções para comer um bom assado. Da clássica Santo Antônio, primeira churrascaria do Brasil, à roda gigante de costela, não faltam lugares para provar o típico churrasco gaúcho.
#ConteúdoPatrocinado #Churrasco #Vero #GE #Expointer
A Vero e o GeraçãoE te levam para um rolê pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para descobrir algumas das opções para comer um bom assado. Da clássica Santo Antônio, primeira churrascaria do Brasil, à roda gigante de costela, não faltam lugares para provar o típico churrasco gaúcho.
#ConteúdoPatrocinado #Churrasco #Vero #GE #Expointer