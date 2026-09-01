Que Negócio é Esse: looks para curtir a Expointer

Na Expointer, moda também faz parte do passeio! Vem com a Vero e com o GeraçãoE descobrir dois negócios para quem quer montar um look bem gaúcho e cheio de estilo.
De um lado, a tradição: a Malacara, que há 20 anos marca presença na feira, conhecida pelas clássicas peças em couro. Do outro, a novidade: a La Bordadera, estreante na Expointer 2026, trazendo peças bordadas à mão e cheias de personalidade. Duas marcas, duas histórias e um mesmo cenário: a moda que acompanha o campo e a Vero como parceira.
O que não pode faltar no teu look para curtir a Expointer? Conta para a gente nos comentários!
#ConteúdoPatrocinado #Expointer2026 #Expointer #ModaGaúcha #Moda #GE #RioGrandeDoSul
De um lado, a tradição: a Malacara, que há 20 anos marca presença na feira, conhecida pelas clássicas peças em couro. Do outro, a novidade: a La Bordadera, estreante na Expointer 2026, trazendo peças bordadas à mão e cheias de personalidade. Duas marcas, duas histórias e um mesmo cenário: a moda que acompanha o campo e a Vero como parceira.
O que não pode faltar no teu look para curtir a Expointer? Conta para a gente nos comentários!
#ConteúdoPatrocinado #Expointer2026 #Expointer #ModaGaúcha #Moda #GE #RioGrandeDoSul