01 Setembro 2026

Vídeos

Que Negócio é Esse: looks para curtir a Expointer

A Vero e o GeraçãoE mostram como montar um look típico para a feira

Na Expointer, moda também faz parte do passeio! Vem com a Vero e com o GeraçãoE descobrir dois negócios para quem quer montar um look bem gaúcho e cheio de estilo.



De um lado, a tradição: a Malacara, que há 20 anos marca presença na feira, conhecida pelas clássicas peças em couro. Do outro, a novidade: a La Bordadera, estreante na Expointer 2026, trazendo peças bordadas à mão e cheias de personalidade. Duas marcas, duas histórias e um mesmo cenário: a moda que acompanha o campo e a Vero como parceira.



O que não pode faltar no teu look para curtir a Expointer? Conta para a gente nos comentários!



#ConteúdoPatrocinado #Expointer2026 #Expointer #ModaGaúcha #Moda #GE #RioGrandeDoSul