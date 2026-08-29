Banrisul Ofertas é aliado de empreendedores gaúchos

Mais clientes para o negócio e mais economia para quem compra. O Banrisul Ofertas conecta estabelecimentos parceiros da Vero aos clientes Banrisul por meio de ofertas e cupons de desconto exclusivos.

Para o empreendedor, é uma baita oportunidade de dar mais visibilidade à marca, atrair novos consumidores e movimentar o negócio. Para o cliente, fica fácil: é só acessar o app Banrisul, escolher a oferta, gerar o cupom e aproveitar. O Sebastião Carmargo, do restaurante Discrepância Mais, encontrou no Banrisul Ofertas um aliado para o dia a dia do negócio.