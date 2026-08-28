Concorrente é parceiro ou rival? | Pitch Stop #01 com Rocambolo e Baden

Nesta primeira parada, vamos refletir sobre comunidade e concorrência: quem atua no seu segmento é um aliado ou um rival? Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Letícia Souza, do Rocambolo Atelier de Doces, e Guert Schinke, da Baden Torrefação.
O que rolou neste episódio:
A ilusão do negócio próprio: Por que o sonho de empreender para "descansar na aposentadoria" é um mito (e como a rotina real envolve sangue, suor e boletos).
Gestão de pessoas: Os desafios invisíveis de liderar equipes, alinhar expectativas e lidar com o humor diário.
A força da comunidade: Como trocar ideias, emprestar insumos e indicar fornecedores entre "concorrentes" ajuda a amadurecer todo o ecossistema.
Stop Empreendedor: Uma rodada super disputada (e caótica) da brincadeira clássica, valendo o título de mais rápido nos negócios.
Faça essa parada com a gente! Deixe seu like, inscreva-se no canal do Jornal do Comércio e acompanhe o GeraçãoE nas redes sociais para não perder os nossos encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
O que rolou neste episódio:
A ilusão do negócio próprio: Por que o sonho de empreender para "descansar na aposentadoria" é um mito (e como a rotina real envolve sangue, suor e boletos).
Gestão de pessoas: Os desafios invisíveis de liderar equipes, alinhar expectativas e lidar com o humor diário.
A força da comunidade: Como trocar ideias, emprestar insumos e indicar fornecedores entre "concorrentes" ajuda a amadurecer todo o ecossistema.
Stop Empreendedor: Uma rodada super disputada (e caótica) da brincadeira clássica, valendo o título de mais rápido nos negócios.
Faça essa parada com a gente! Deixe seu like, inscreva-se no canal do Jornal do Comércio e acompanhe o GeraçãoE nas redes sociais para não perder os nossos encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.