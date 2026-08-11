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11 Agosto 2026

Videocast GE Conecta

Alexandre Trevisan | O papel dos princípios e valores na construção de um legado

Episódio 11 | GE Conecta



Neste trecho, Alexandre reflete sobre a permanência dos princípios éticos na trajetória humana e profissional. O convidado afirma que o exemplo de retidão e a manutenção de valores herdados de gerações anteriores são os componentes que compõem o legado de um indivíduo. Ele destaca que essas condutas impactam diretamente a cultura das equipes de trabalho.



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