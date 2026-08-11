Alexandre Trevisan | O papel dos princípios e valores na construção de um legado

Episódio 11 | GE Conecta
Neste trecho, Alexandre reflete sobre a permanência dos princípios éticos na trajetória humana e profissional. O convidado afirma que o exemplo de retidão e a manutenção de valores herdados de gerações anteriores são os componentes que compõem o legado de um indivíduo. Ele destaca que essas condutas impactam diretamente a cultura das equipes de trabalho.
Ouça completo no Spotify ou assista no YouTube do Jornal do Comércio.
#jornaldocomercio #geconecta #umovme #legado #etica #valores #liderança #culturaorganizacional #empreendedorismo
Neste trecho, Alexandre reflete sobre a permanência dos princípios éticos na trajetória humana e profissional. O convidado afirma que o exemplo de retidão e a manutenção de valores herdados de gerações anteriores são os componentes que compõem o legado de um indivíduo. Ele destaca que essas condutas impactam diretamente a cultura das equipes de trabalho.
Ouça completo no Spotify ou assista no YouTube do Jornal do Comércio.
#jornaldocomercio #geconecta #umovme #legado #etica #valores #liderança #culturaorganizacional #empreendedorismo