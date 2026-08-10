10 Agosto 2026

Videocast GE Conecta

Ep. 12 - Gleison Machado: reforma tributária, impactos na gestão empresarial e a cultura do trabalho

De que maneira a transição para a nova matriz tributária impactará o fluxo de caixa das empresas brasileiras? Como o mecanismo de split payment pode alterar a relação entre fornecedores e compradores? Quais são os desafios de implementar uma gestão multidisciplinar para se adequar às mudanças que começam em 2027?



No décimo segundo episódio do GE Conecta, Ico Thomaz recebe Gleison Machado Schütz, sócio-diretor da Machado Schütz Advogados Associados, para discutir as complexidades da reforma tributária, os riscos da procrastinação na adaptação empresarial e a importância da cultura do trabalho para o desenvolvimento do País.



A conversa explora temas como:



Transição da matriz tributária: A mudança do modelo estabelecido pela Constituição de 1988 para o novo sistema composto pela CBS, IBS e Imposto Seletivo.



Split payment e previsibilidade: O funcionamento da cobrança de tributos diretamente na operação financeira e seus reflexos na margem e no planejamento das empresas.



Gestão multidisciplinar da reforma: A necessidade de integrar as áreas tributária, comercial, de compras e de tecnologia para enfrentar a complexidade das novas regulamentações.



Fiscalização da cadeia de fornecedores: A nova dinâmica onde o crédito tributário pode depender do efetivo recolhimento por parte do fornecedor.



Fomento à cultura do trabalho: A visão do convidado sobre a educação e o esforço individual como motores para a prosperidade e a dignidade socioeconômica.



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Ficha técnica

Apresentação: Ico Thomaz

Produção: Sarah Oliveira