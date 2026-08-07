07 Agosto 2026

Videocast GE Conecta

Alexandre Trevisan | O exercício da corrida como apoio para a disciplina na gestão

Episódio 11 | GE Conecta



Neste trecho, Alexandre detalha sua rotina com a corrida e a relação da atividade com a manutenção do equilíbrio mental. O empreendedor explica que a preparação para maratonas exige administração de energia e constância, princípios que ele aplica para manter a estabilidade no ambiente de liderança. A prática é descrita como um exercício mental que auxilia na condução dos processos corporativos.



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