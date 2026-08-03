03 Agosto 2026

Videocast GE Conecta

Alexandre Trevisan | As cinco etapas de evolução da inteligência artificial nas empresas

Episódio 11 | GE Conecta



Neste trecho, Alexandre explica as fases de aplicação da inteligência artificial no ambiente corporativo. O executivo descreve os cinco níveis da tecnologia, que partem de ferramentas de suporte individual para sistemas com memória, contexto e capacidade de aprendizado autônomo. A análise detalha como a ferramenta se torna mais eficiente à medida que interage com os usuários.



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