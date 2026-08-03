Alexandre Trevisan | As cinco etapas de evolução da inteligência artificial nas empresas

Episódio 11 | GE Conecta
Neste trecho, Alexandre explica as fases de aplicação da inteligência artificial no ambiente corporativo. O executivo descreve os cinco níveis da tecnologia, que partem de ferramentas de suporte individual para sistemas com memória, contexto e capacidade de aprendizado autônomo. A análise detalha como a ferramenta se torna mais eficiente à medida que interage com os usuários.
Ouça completo no Spotify ou assista no YouTube do Jornal do Comércio.
#jornaldocomercio #geconecta #umovme #tecnologia #ia #inteligenciaartificial #inovacao #produtividade #gestao
Neste trecho, Alexandre explica as fases de aplicação da inteligência artificial no ambiente corporativo. O executivo descreve os cinco níveis da tecnologia, que partem de ferramentas de suporte individual para sistemas com memória, contexto e capacidade de aprendizado autônomo. A análise detalha como a ferramenta se torna mais eficiente à medida que interage com os usuários.
Ouça completo no Spotify ou assista no YouTube do Jornal do Comércio.
#jornaldocomercio #geconecta #umovme #tecnologia #ia #inteligenciaartificial #inovacao #produtividade #gestao