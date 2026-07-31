Alexandre Trevisan | A prática de vivenciar os valores entregues pelo negócio

Episódio 11 | GE Conecta
Neste trecho, Alexandre aborda a influência de Lauro Trevisan em sua perspectiva de vida e gestão. O convidado explica que a coerência entre o que se entrega e o que se vive no cotidiano é um dos fundamentos aplicados em suas empresas. Ele pontua que a prática desses conceitos é o que valida o propósito das organizações no mercado.
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#jornaldocomercio #geconecta #umovme #empreendedorismo #portoalegre #gestao #lideranca #tecnologia #valoresempresariais
Neste trecho, Alexandre aborda a influência de Lauro Trevisan em sua perspectiva de vida e gestão. O convidado explica que a coerência entre o que se entrega e o que se vive no cotidiano é um dos fundamentos aplicados em suas empresas. Ele pontua que a prática desses conceitos é o que valida o propósito das organizações no mercado.
Ouça agora no Spotify ou assista no YouTube do Jornal do Comércio.
#jornaldocomercio #geconecta #umovme #empreendedorismo #portoalegre #gestao #lideranca #tecnologia #valoresempresariais