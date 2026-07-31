Aberto há quase dois meses, no bairro Auxiliadora, o Espaço Eminente é um complexo gastronômico que reúne seis operações. Das seis marcas, quatro já estão em funcionamento. O novo espaço é resultado de uma experiência de sete anos que os empreendedores Laura e Rodrigo Oliveira tiveram ao comandar um restaurante na Zona Sul de Porto Alegre. Leia a matéria completa aqui.
Vídeos
Complexo gastronômico reúne seis marcas no bairro Auxiliadora
O Espaço Eminente foi desenvolvido para atuar em diferentes frentes, uma delas pensada especialmente para atender de forma mais completa o público corporativo
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login