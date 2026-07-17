Eduardo Rorato | O critério de validação e o fator "Uau!"

Episódio 10 | GE Conecta
Neste trecho, Eduardo Rorato revela o rigoroso critério de validação interna da Imobi antes de colocar qualquer projeto na rua. O head comercial explica como o trocadilho com o termo "Out-of-Home" virou o conceito "Wall of Home", funcionando como um filtro estratégico de tomada de decisão para a empresa. Ele destaca que, se uma nova mídia ou formato não for capaz de provocar uma reação de impacto e surpresa na equipe, a liderança simplesmente questiona se faz sentido dar andamento ao lançamento.
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