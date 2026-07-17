Quatro décadas e uma história de pioneirismo na produção de um dos lanches mais queridos pelos gaúchos. O Cavanhas celebra, em 2026, 42 anos de operação acompanhado por uma clientela fiel. Em meio a um processo de sucessão familiar, o negócio tem como norte manter a mesma essência ao longo dos anos. Leia a matéria completa.
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Que Negócio é Esse: Cavanhas celebra 42 anos de tradição em Porto Alegre
Há quatro décadas, a lancheria fideliza clientes de diferentes gerações
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