Eduardo Rorato | Empreendedorismo jovem e o início nos negócios

Episódio 10 | GE Conecta

Neste trecho, Eduardo Rorato relembra o início de sua trajetória nos negócios aos 17 anos, quando criou com o seu irmão uma inovadora tele-entrega de pães frescos de madrugada. O empresário explica que a iniciativa surgiu para solucionar um problema de logística do condomínio onde moravam e destaca o desafio de convencer uma padaria tradicional a abrir mais cedo, além da estratégia ousada de oferecer degustação gratuita que conquistou dezenas de clientes logo no primeiro mês.

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