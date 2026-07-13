Eduardo Rorato | O painel 3D e o conceito "Wall of Home"

Episódio 10 | GE Conecta
Neste trecho, Eduardo Rorato detalha o sucesso do painel digital em 3D instalado na Avenida Nilo Peçanha, que se transformou em um verdadeiro ponto turístico urbano em Porto Alegre. O head comercial explica o conceito "Wall of Home" adotado pela empresa, destacando que cada nova campanha ou ativação urbana precisa passar pelo crivo do fator de impacto "Uau!" para realmente encantar e surpreender o público nas ruas.
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