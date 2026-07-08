Eduardo Rorato | A sinalização de rua e a dignidade nas cidades

Neste trecho, Eduardo Rorato explica o propósito da Imobi de tornar as cidades mais bonitas e funcionais. O sócio e head comercial detalha o impacto da instalação de mais de 80 mil placas de esquina e 8 mil placas de postes, destacando que essa iniciativa vai além da estética urbana: ela traz dignidade aos cidadãos e facilita serviços cotidianos, como entregas de correio e delivery, que antes sofriam para chegar a locais sem a devida identificação.
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