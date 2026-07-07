O jeito de consumir se transformou, e o varejo, cada vez mais digital, mudou junto. Cada vez mais presente no dia a dia, o autoatendimento vem conquistando espaço e facilitando a vida dos clientes, garantindo mais autonomia e menos tempo em filas. No Brasil, essa tendência tem caído no gosto da clientela. A expectativa, segundo dados da Grand View Research, é que o setor movimente cerca de US$ 34,6 milhões em 2026 e, para 2033, a projeção é ainda maior: US$ 88,9 milhões, refletindo o avanço das tecnologias e a preferência dos consumidores por soluções mais rápidas, mesmo que haja um esforço maior envolvido. Leia a matéria completa.
Vídeos
Cervejaria cria serviço de máquinas autônomas para condomínios
Há 12 anos no mercado, a Veterana Cerveja Artesanal sempre levou chope a diferentes lugares e, agora, passa a operar com uma máquina de autoatendimento
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login