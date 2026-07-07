Cervejaria cria serviço de máquinas autônomas para condomínios

o autoatendimento vem conquistando espaço e facilitando a vida dos clientes,

US$ 34,6 milhões em 2026

US$ 88,9 milhões,

O jeito de consumir se transformou, e o varejo, cada vez mais digital, mudou junto. Cada vez mais presente no dia a dia,garantindo mais autonomia e menos tempo em filas. No Brasil, essa tendência tem caído no gosto da clientela. A expectativa, segundo dados da Grand View Research, é que o setor movimente cerca dee, para 2033, a projeção é ainda maior:refletindo o avanço das tecnologias e a preferência dos consumidores por soluções mais rápidas, mesmo que haja um esforço maior envolvido.