Loja reúne discos de vinil raros no Moinhos de Vento

O colecionismo e o interesse por estilos musicais de diferentes épocas vêm impulsionando o mercado musical físico no Brasil há alguns anos. No cenário nacional, as vendas desse segmento tiveram alta de 25,6%, somando R$ 24 milhões, segundo os dados do Relatório Mercado Brasileiro de Música 2025, da Pró-música Brasil. É nesse contexto que o vinil se torna o principal responsável por essa popularização do formato.
Mesmo representando uma fatia pequena da receita do mercado nacional, o interesse por esse método analógico de consumir música já impulsiona a idealização de empreendimentos. É nessa teoria que aposta a Outrahora Store. A loja porto-alegrense realiza envio de discos entre outros produtos para todo o Brasil, atuando com foco principal no comércio de vinis. Recentemente, a marca ganhou um espaço físico na galeria Moinhos de Vento. Leia a matéria completa.