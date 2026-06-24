Ana Carolina Peuker | A sustentabilidade humana e os atuais eventos climáticos

Neste trecho, Ana Carolina Peuker introduz o conceito de sustentabilidade humana, propondo um paralelo direto entre a urgência das discussões climáticas globais e a preservação do trabalhador. A CEO da Bee Touch ressalta que, assim como os recursos do planeta, a energia humana e a capacidade cognitiva são finitas. A especialista adverte que a negligência corporativa em relação à saúde mental pode resultar em um grave apagão de mão de obra qualificada no futuro.
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