Jovens empreendedoras transformam hobby da faculdade em confeitaria na avenida Independência

Camomila Bolos e Doces (@camomilabolos)

O que começou como um hobby para levantar um caixa durante a faculdade, virou renda fixa, e, agora, um ponto numa galeria na avenida Independência. Essa é a trajetória da, confeitaria gerida pelas amigas e gastrônomas formadas pela Ufcspa Ana Carolina Goes e Isabela Rosa. As duas se conheceram na faculdade, estagiaram juntas, e descobriram que tinham uma ótima dinâmica de trabalho, chegando a comandar a confeitaria do estágio.