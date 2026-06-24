O que começou como um hobby para levantar um caixa durante a faculdade, virou renda fixa, e, agora, um ponto numa galeria na avenida Independência. Essa é a trajetória da Camomila Bolos e Doces (@camomilabolos), confeitaria gerida pelas amigas e gastrônomas formadas pela Ufcspa Ana Carolina Goes e Isabela Rosa. As duas se conheceram na faculdade, estagiaram juntas, e descobriram que tinham uma ótima dinâmica de trabalho, chegando a comandar a confeitaria do estágio. Leia a matéria completa.
Vídeos
Jovens empreendedoras transformam hobby da faculdade em confeitaria na avenida Independência
A Camomila Bolos e Doces opera em uma galeria na avenida Independência
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login