Conheça as vantagens da Vero para o teu negócio

Escolher a maquininha de cartão certa é mais do que aceitar pagamentos: é dar um passo à frente na gestão do teu negócio.
Com a Vero, tu tens uma solução completa para vender, receber e administrar com mais praticidade, organização e segurança. E o melhor: com a credibilidade do Banrisul, um banco que conhece a realidade dos empreendedores gaúchos e está ao lado de quem faz a economia acontecer.
• Maquininha grátis
• Conta empresarial Banrisul sem mensalidade
• Taxas competitivas
• Aceita Banricompras em todas as modalidades, incluindo pré-datado em até 60 dias ou parcelamento em até 12 vezes
• Banricard, o cartão de benefícios do Banrisul para empresas e colaboradores
A Vero vai além dos pagamentos e acompanha a rotina de quem empreende todos os dias.
Quer saber tudo o que a Vero pode fazer pelo teu negócio? Acesse sejavero.com.br e descubra soluções financeiras em um só lugar.
#Vero #ConteúdoPatrocinado #GestãoDeNegócios #Banrisul #MaquininhaDeCartão #PequenosNegócios #GE
Com a Vero, tu tens uma solução completa para vender, receber e administrar com mais praticidade, organização e segurança. E o melhor: com a credibilidade do Banrisul, um banco que conhece a realidade dos empreendedores gaúchos e está ao lado de quem faz a economia acontecer.
• Maquininha grátis
• Conta empresarial Banrisul sem mensalidade
• Taxas competitivas
• Aceita Banricompras em todas as modalidades, incluindo pré-datado em até 60 dias ou parcelamento em até 12 vezes
• Banricard, o cartão de benefícios do Banrisul para empresas e colaboradores
A Vero vai além dos pagamentos e acompanha a rotina de quem empreende todos os dias.
Quer saber tudo o que a Vero pode fazer pelo teu negócio? Acesse sejavero.com.br e descubra soluções financeiras em um só lugar.
#Vero #ConteúdoPatrocinado #GestãoDeNegócios #Banrisul #MaquininhaDeCartão #PequenosNegócios #GE