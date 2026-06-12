12 Junho 2026

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Conheça as vantagens da Vero para o teu negócio

A Vero possui soluções integradas para quem empreende em diferentes setores

Escolher a maquininha de cartão certa é mais do que aceitar pagamentos: é dar um passo à frente na gestão do teu negócio.



Com a Vero, tu tens uma solução completa para vender, receber e administrar com mais praticidade, organização e segurança. E o melhor: com a credibilidade do Banrisul, um banco que conhece a realidade dos empreendedores gaúchos e está ao lado de quem faz a economia acontecer.



• Maquininha grátis

• Conta empresarial Banrisul sem mensalidade

• Taxas competitivas

• Aceita Banricompras em todas as modalidades, incluindo pré-datado em até 60 dias ou parcelamento em até 12 vezes

• Banricard, o cartão de benefícios do Banrisul para empresas e colaboradores



A Vero vai além dos pagamentos e acompanha a rotina de quem empreende todos os dias.



Quer saber tudo o que a Vero pode fazer pelo teu negócio? Acesse sejavero.com.br e descubra soluções financeiras em um só lugar.



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