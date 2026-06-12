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Conheça as vantagens da Vero para o teu negócio

A Vero possui soluções integradas para quem empreende em diferentes setores
Escolher a maquininha de cartão certa é mais do que aceitar pagamentos: é dar um passo à frente na gestão do teu negócio.

Com a Vero, tu tens uma solução completa para vender, receber e administrar com mais praticidade, organização e segurança. E o melhor: com a credibilidade do Banrisul, um banco que conhece a realidade dos empreendedores gaúchos e está ao lado de quem faz a economia acontecer.

• Maquininha grátis
• Conta empresarial Banrisul sem mensalidade
• Taxas competitivas
• Aceita Banricompras em todas as modalidades, incluindo pré-datado em até 60 dias ou parcelamento em até 12 vezes
• Banricard, o cartão de benefícios do Banrisul para empresas e colaboradores

A Vero vai além dos pagamentos e acompanha a rotina de quem empreende todos os dias.

Quer saber tudo o que a Vero pode fazer pelo teu negócio? Acesse sejavero.com.br e descubra soluções financeiras em um só lugar.

#Vero #ConteúdoPatrocinado #GestãoDeNegócios #Banrisul #MaquininhaDeCartão #PequenosNegócios #GE
Escolher a maquininha de cartão certa é mais do que aceitar pagamentos: é dar um passo à frente na gestão do teu negócio.

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