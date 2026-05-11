Conheça as vantagens da Vero para bares e restaurantes

Quem empreende na gastronomia sabe: agilidade e controle fazem toda a diferença no dia a dia . Com as soluções integradas das maquininhas da Vero, bares e restaurantes ganham mais eficiência — do atendimento ao pagamento. Para te ajudar a entender esses benefícios, o GeraçãoE foi conversar com quem sabe os desafios de empreender na gastronomia. Fernando Waschburger, que comanda o Bar do Nito, mostra as vantagens de contar com a Vero na operação.
• Emissão de nota fiscal direto na maquininha, já adaptada às exigências fiscais
• Suporte técnico 24h
• Automação de comandas, reduzindo erros e retrabalho
• Sistema completo de frente de caixa para gestão de pedidos e vendas
• Pagamento na mesa com mais praticidade para o cliente
• Lançamento remoto de pedidos em uma única operação
Tudo isso com aplicativos integrados que simplificam a rotina e ajudam seu negócio a crescer
• Emissão de nota fiscal direto na maquininha, já adaptada às exigências fiscais
• Suporte técnico 24h
• Automação de comandas, reduzindo erros e retrabalho
• Sistema completo de frente de caixa para gestão de pedidos e vendas
• Pagamento na mesa com mais praticidade para o cliente
• Lançamento remoto de pedidos em uma única operação
Tudo isso com aplicativos integrados que simplificam a rotina e ajudam seu negócio a crescer