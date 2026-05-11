Conheça as vantagens da Vero para bares e restaurantes





• Emissão de nota fiscal direto na maquininha, já adaptada às exigências fiscais

• Suporte técnico 24h

• Automação de comandas, reduzindo erros e retrabalho

• Sistema completo de frente de caixa para gestão de pedidos e vendas

• Pagamento na mesa com mais praticidade para o cliente

• Lançamento remoto de pedidos em uma única operação



Tudo isso com aplicativos integrados que simplificam a rotina e ajudam seu negócio a crescer • Emissão de nota fiscal direto na maquininha, já adaptada às exigências fiscais• Suporte técnico 24h• Automação de comandas, reduzindo erros e retrabalho• Sistema completo de frente de caixa para gestão de pedidos e vendas• Pagamento na mesa com mais praticidade para o cliente• Lançamento remoto de pedidos em uma única operaçãoTudo isso com aplicativos integrados que simplificam a rotina e ajudam seu negócio a crescer

Quem empreende na gastronomia sabe: agilidade e controle fazem toda a diferença no dia a dia. Com as soluções integradas das maquininhas da Vero, bares e restaurantes ganham mais eficiência — do atendimento ao pagamento. Para te ajudar a entender esses benefícios, o GeraçãoE foi conversar com quem sabe os desafios de empreender na gastronomia. Fernando Waschburger, que comanda o Bar do Nito, mostra as vantagens de contar com a Vero na operação.