Viralizou: nostalgia dos anos 2000 ganha os cinemas

Team Edward ou team Jacob? Miranda Priestly: vilã ou diva? Essas perguntas, que parecem extraídas de uma comunidade no Orkut, estão vivíssimas! Isso porque o retorno de clássicos dos anos 2000 para as telonas tem movimentado fãs e, consequentemente, a economia.

Em Porto Alegre, o Loof, espaço de entretenimento que fica no Bourbon Country , tem sentido o impacto positivo desse movimento.