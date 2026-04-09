Menos telas, mais selas: conheça projeto de equitação de Porto Alegre

Levar as crianças e adolescentes para longe das telas em uma experiência conectada com a natureza.

Essa é a proposta do Menos telas, Mais selas, projeto da Zona Sul de Porto Alegre comandado por Tomaz Gonçalves, atleta do Freio de Ouro. A escola conta com cerca de 70 alunos, sendo 28 deles parte de um projeto social. A iniciativa oferece aulas de equitação e preparação para o Freio Jovem, competição do Freio de Ouro com crianças a partir de 6 anos.